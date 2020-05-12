В стране отметили, что нынешняя ситуация на топливном рынке России выглядит неблагоприятной.

Монголия может начать закупать бензин у Китая из-за запрета экспорта из России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности и природных ресурсов Монголии Гонгорына Дамдинняма.

По его словам, нынешняя ситуация на топливном рынке России выглядит неблагоприятной. Дамдинням отметил, что это заставляет власти Монголии искать новые пути бесперебойного импорта нефтепродуктов. Он также напомнил, что Москва обещала продолжить бесперебойные поставки топлива.

Однако китайская сторона предложила проводить регулярные переговоры о закупках, и они могли бы поставлять достаточное количество. Гонгорын Дамдинням, министр промышленности и природных ресурсов Монголии

Ранее в России объяснили причину дефицита бензина на некоторых заправках.

Фото: pxhere.com