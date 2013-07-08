Набиуллина: ЦБ продолжит "закручивать гайки", пока не увидит добросовестное поведение участников рынка

Речь идет о недобросовестном выманивании денег у клиентов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ продолжит "закручивать гайки", пока не увидит, что участники финансового рынка ведут себя добросовестно.

Мы будем здесь продолжать "закручивать гайки", пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом, - сказал глава регулятора.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что сейчас ЦБ вводит информационные продукты по каждому продукту финансового рынка. Там коротко описываются основные параметры и риски.

Она сказала, что когда человеку отрекламировали какие-то продукты, у него должен быть шанс отказаться от этой услуги.

На заседании в Госдуме глава ЦБ также заявила, что российская экономика вернулась на докризисный уровень. А в некоторых отраслях экономики было замечено даже превышение этого уровня.

Видео: YouTube / Россия 24