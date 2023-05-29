Набиуллина: 10 банков готовы участвовать в проекте ИИ-помощника для анализа договоров

Глава ЦБ РФ раскрыла подробности пилотного тестирования проекта.

Десять крупных розничных банков в России готовы участвовать в пилотном проекте ИИ-помощника для анализа сложных договоров с клиентами. Соответствующее заявление сделала глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на конференции "Фокус на клиента". Чиновница заметила, что к концу марта 2026 года у Центробанка страны будут протестированы определенные востребованные у пользователей технологические продукты. Саму инициативу глава ЦБ охарактеризовала как перспективную, но нуждающуюся в тестировании.

И что очень важно, конечно, этот ИИ - это не продукт продавца. Он должен быть независимый. Вот мы обсуждаем, где он должен быть, чтобы было доверие человека, что он не подкручен специально под нужды того, кто продает продукт. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Фото и видео: официальный сайт конференции "Фокус на клиента"