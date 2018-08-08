Екатерингофский мост отремонтируют за 40 миллионов рублей

Последний раз его ремонтировали 32 года назад.

В Петербурге отремонтируют Екатерингофский мост, который в 1914 году был единственным однопролетным разводным мостом в городе. Последний раз его ремонтировали 32 года назад. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Сейчас на мосту много мелких трещин, колейность, коррозия на металлоконструкции.

Последние ремонтные работы на переправе были проведены в 1987-1989 годах. Тогда в рамках реконструкции мост перестал быть разводным: шарнирная трехпролетная система за счет облегчения веса проезжей части и дорожного покрытия превращена в трехпролетную неразрезную балку. Мостотрест

В этот раз будет отремонтировано перильное ограждение и фасадный карниз. Также специалисты планируют покрасить металлоконструкции пролетного строения и барьеров, будут заменены и дорожные покрытия тротуара и проезжей части. На работы нужны 39 миллионов 960 тысяч 780 рублей.

Фото: Мостотрест