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Набережную Фонтанки перекрыли из-за обнаружения дефекта на теплосети
Сегодня, 12:43
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Набережную Фонтанки перекрыли из-за обнаружения дефекта на теплосети

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Работы не должны продлиться более суток.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" устраняют дефект на набережной реки Фонтанки, 115. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дефект на теплосети обнаружили во время планового объезда утром 17-го декабря. Для предотвращения серьезного технологического нарушения решили заменить ненадежный участок трубопровода. 

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланировано на 06:30 18-го декабря. На этот период движение по набережной реки Фонтанки от переулка Бойцова до Московского проспекта. 

В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку, напомнили в "Теплосети". 

Фото: Piter.TV

Теги: отопление, теплосеть, трубопровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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