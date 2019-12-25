Набережную Фонтанки перекрыли из-за обнаружения дефекта на теплосети

Работы не должны продлиться более суток.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" устраняют дефект на набережной реки Фонтанки, 115. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дефект на теплосети обнаружили во время планового объезда утром 17-го декабря. Для предотвращения серьезного технологического нарушения решили заменить ненадежный участок трубопровода.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланировано на 06:30 18-го декабря. На этот период движение по набережной реки Фонтанки от переулка Бойцова до Московского проспекта.

В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не приближайтесь к опасному участку, напомнили в "Теплосети".

Фото: Piter.TV