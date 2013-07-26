Петербургские набережные оборудуют под зоны отдыха

Три городских набережных станут рекреационными зонами для отдыхающих.

Набережную реки Карповки, набережную Адмиралтейского канала и реки Смоленки на Васильевском острове переформатируют в рекреационные зоны. Об этом сообщают представители Смольного.

Инициативу предложил градостроительный комитет по Санкт-Петербургу. Для того, чтобы предложение было обосновано, чиновники заявили о решении провести опрос среди петербуржцев. Его результаты определять необходимость изменений набережных.

Комитет планирует создать прогулочную зону вдоль берегов, выстроить пешеходные пути и террасы, облагородить территорию и организовать пляжную зону, места для отдыха и подвижных игр.

Концепция предполагает изрядное вливание денежных средств. Для этого комитету необходимо подготовить заявку, чтобы привлечь средства из федерального бюджета для благоустройства города. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин предложил принять участие в Дубайском конкурсе на премию за внедрение передовой практики по улучшению городских зон.