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На зимнюю погоду в РФ повлияет феномен Эль-Ниньо
Сегодня, 15:43
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На зимнюю погоду в РФ повлияет феномен Эль-Ниньо

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Руководитель Гидрометцентра страны раскрыл смысл непривычного для россиян названия.

Зимний сезон в Европейской части России обещает быть тёплым: температура будет держаться около и выше нормы. Это связано с природным феноменом Эль-Ниньо. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом "360".

Специалист раскрыл смысл непривычного для россиян названия "Эль-Ниньо":

[Под ним понимают процесс], когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла. И вот это тепло определяет глобальную высокую температуру.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ

При этом Эль-Ниньо не повлияет на погоду повсеместно, уточнил Вильфанд. Речь идёт в основном о Москве и ближайших к ней регионах.

Фото: Piter.TV

Теги: новости россии, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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