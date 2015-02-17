На зимнюю погоду в РФ повлияет феномен Эль-Ниньо

Руководитель Гидрометцентра страны раскрыл смысл непривычного для россиян названия.

Зимний сезон в Европейской части России обещает быть тёплым: температура будет держаться около и выше нормы. Это связано с природным феноменом Эль-Ниньо. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом "360".

Специалист раскрыл смысл непривычного для россиян названия "Эль-Ниньо":

[Под ним понимают процесс], когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла. И вот это тепло определяет глобальную высокую температуру. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ

При этом Эль-Ниньо не повлияет на погоду повсеместно, уточнил Вильфанд. Речь идёт в основном о Москве и ближайших к ней регионах.

Фото: Piter.TV