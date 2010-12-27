На ж/д станции "Обухово" пресекли продажу контрафактных часов

Все часы на сумму 230 тысяч рублей отправили на экспертизу.

На железнодорожной станции "Обухово" пресекли сбыт контрафактной партии наручных часов. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

На станции 39-летний предприниматель продавал часы под брендом популярных марок. На аксессуары отсутствовала товарно-сопроводительная документация, а также соглашение с правообладателями представленных марок. Все часы на сумму 230 тысяч рублей отправили на экспертизу.

В отношении владельца товара возбудили административное делопроизводство по статье "Производство в целях сбыта либо реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака".

Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере трехкратного размера стоимости контрафактного товара.

Ранее на Софийской нашли залежи "Кока-Колы".

Фото: pixabay