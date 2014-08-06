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На зданиях "Лахта Центра" включат праздничную подсветку

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Это связано с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Комплекс зданий "Лахта Центра" засияет в День работников нефтяной и газовой промышленности, сообщили в tg-канале "Lakhta Center / Лахта Центр". 

Так, 1 сентября с 20:00 и до 06:00 2 сентября на небоскребе включат праздничную подсветку. 

"Лахта Центр" поздравляет с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 

Пресс-служба "Лахта Центра"

Ранее мы рассказывали о том, что "Лахта Центр" открылся для всех желающих. На первом этаже расположена кофейня, других развлечений пока нет. В ближайшем будущем также заработает смотровая площадка. 

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр

Теги: лахта центр, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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