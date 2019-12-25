Смотровую площадку "Лахта Центра" готовят к открытию

По данным издания, в ближайшем будущем планируется открытие смотровой площадки для посетителей.

В четверг, 22 августа, двери небоскреба "Лахта Центр" открылись для всех желающих. Как сообщает SPB.KP.RU, на входе установлены рамки, через которые проходят все посетители. Внутри здания пока немноголюдно, в основном присутствуют сотрудники.

На первом этаже расположена кофейня. Другие развлечения пока отсутствуют, однако можно насладиться видом на залив и сделать несколько фотографий в футуристическом интерьере. Подняться на самую вершину небоскреба пока невозможно – смотровая площадка еще закрыта.

По данным издания, в ближайшем будущем планируется открытие смотровой площадки для посетителей.