На заводе в Невском районе мужчине оторвало руку во время работы

У пострадавшего практически была оторвана правая кисть, конечность была размножена.

В четверг, 29 октября, работник завода на улице Седова получил серьезную травму руки на производстве. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция получила телефонограмму из больницы имени Вредена в 12:30. В ней говорилось, что в медучреждение поступил 34-летний мужчина, уроженец Металлостроя.

У пострадавшего практически была оторвана правая кисть, конечность была размножена. Как оказалось, мужчина работает на заводе по производству огнеупорных изделий, где и пострадал в момент выполнения своих профессиональных обязанностей.

Фото: Piter.tv