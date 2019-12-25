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На заводе в Невском районе мужчине оторвало руку во время работы
Сегодня, 12:20
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nastya960

На заводе в Невском районе мужчине оторвало руку во время работы

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У пострадавшего практически была оторвана правая кисть, конечность была размножена.

В четверг, 29 октября, работник завода на улице Седова получил серьезную травму руки на производстве. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция получила телефонограмму из больницы имени Вредена в 12:30. В ней говорилось, что в медучреждение поступил 34-летний мужчина, уроженец Металлостроя.

У пострадавшего практически была оторвана правая кисть, конечность была размножена. Как оказалось, мужчина работает на заводе по производству огнеупорных изделий, где и пострадал в момент выполнения своих профессиональных обязанностей.

Фото: Piter.tv

Теги: производственная травма, седова, травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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