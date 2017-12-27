Петербургский завод Nissan выпустил 300-тысячный автомобиль

Расположенный в Северной столице завод Nissan выпустил в среду, 10 января, 300-тысячный автомобиль. Юбилейной машиной стал Nissan X-Trail оливкового цвета в комплектации LETOP.

В среду, 10 января, петербургский завод Nissan выпустил юбилейную 300-тысячную машину. Знаковым для предприятия стал Nissan X-Trail оливкового цвета в комплектации LETOP. Об этом сообщила пресс-служба производителя автомобилей.

Совсем недавно, в октябре 2017 года мы начали работать в две смены и вот уже перешли рубеж 300-тысячного произведенного автомобиля. Игорь Бойцов, генеральный директор завода Nissan

Представитель компании также сказал, что рад росту производства автомобилей на заводе в Петербурге.

Завод в Петербурге открылся в июне 2009 года. На нем выпускают дели Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Производительная мощность рассчитана на 100 тысяч машин в год.