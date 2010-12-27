В Смольном обсудят планы на развитие спорта, транспорта и соцуслуг для населения

На повестке дня три вопроса по стратегии развития Петербурга.

В Петербургском правительстве обсудят вопросы физического развития горожан, модернизации социальных структур и развитие транспортной инфраструктуры. Днем 26 февраля чиновники также подведут итоги реализации проекта по стратегии развития транспортно-логистического комплекса региона.

Одним из пунктов, на который представители власти хотят обратить внимание, это создание в Северной столице ГКУ "Центр организации социального обслуживания". Также известно, что во внесенные ранее несколько постановлений Смольного будут внесены правки и изменения.

Фото: Piter.tv