Число высокотехнологичных рабочих мест в Петербурге превысило отметку в 1 млн

К 2020 году планируется увеличить среднюю зарплату до 71,5 тысячи рублей.

Петербург преодолел планку в один миллион высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. Об этом сообщил глава города на заседании городского правительства.

По данным городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию, в Петербурге насчитывается 1 млн 33 тысячи высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. К 2020 году эту цифру хотят увеличить еще на 90 тысяч.

Также на заседании обсуждалась зарплата горожан. Средняя оплата труда в первом квартале 2019 года составила 60,7 тысяч рублей. К 2020 планируется ее увеличение до 71,5 тысяч рублей.

Согласно статистике, в Петербурге насчитывается чуть больше трех миллионов рабочих мест, около миллиона из которых заняты мигрантами.

Ранее мы писали, что в 2019 году бюджет Петербурга вырастет на 37,5 млрд рублей.

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