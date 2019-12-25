В Петербурге включили отопление в 80% жилых домов

Предстоящей зимой планируется задействовать 650 единиц уборочной техники и более 800 средств малой механизации.

Петербург готов к отопительному сезону. Жители 80% жилых домов уже получили тепло. Об этом заявил председатель Жилищного комитета Виктор Борщев на заседании городского правительства.

В общей сложности к зиме подготовили 23 661 здание, в их числе 23 303 многоквартирных дома. Управляющие организации провели в них все необходимые регламентные работы и обеспечили 100% техническую готовность систем теплопотребления.

Предстоящей зимой улицы Петербурга от снега и наледи будут убирать 650 единиц техники и более 800 средств малой механизации. Для обработки дорог город уже заготовил 34 500 тонн противогололедных материалов.

Стоит отметить, что с 17 сентября в городе началось периодическое протапливание. Отопительный сезон, по мнению чиновников, начинать пока рано. По прогнозу синоптиков, к выходным в Петербурге может потеплеть до +20 градусов.

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