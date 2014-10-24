На заповедных территориях Петербурга нашли гнездо скопы

Скопа – это мигрирующая хищная птица, которая охотится на рыбу. Весной она возвращается в наш регион для размножения, выбирая высокие, изолированные деревья у водоёмов для гнездования и выращивания птенцов.

Специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий, подчинённой комитету по природопользованию Петербурга, сделали удивительную находку – гнездо скопы – в одном из заповедников Петербурга. Эта птица занесена в Красную книгу России и Петербурга, а найденное гнездо стало вторым, зарегистрированным в черте города за последние годы.

Скопа – это мигрирующая хищная птица, которая охотится на рыбу. Весной она возвращается в наш регион для размножения, выбирая высокие, изолированные деревья у водоёмов для гнездования и выращивания птенцов.

Миграция обычно начинается в конце августа или начале сентября. Скопы, обитающие на северо-западе России, являются типичными дальними мигрантами и зимуют в восточной, центральной и юго-западной Африке (например, в Египте, Южном Судане и Анголе). Расстояние от гнезда до зимовки может составлять от 3000 до 8000 км. Когда молодняк окрепнет, скопы отправятся в дальний путь.

Как отметил председатель комитета по природопользованию Александр Герман, найденное гнездо подтверждает, что наша работа направлена на сохранение уникальных экосистем.

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Фото: Правительство Петербурга