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В Москве будут производить алмазы
Сегодня, 11:57
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Alena_Zinovieva
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В Москве будут производить алмазы

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В технопарке будут производить алмазы стоимостью 2,8 млрд рублей.

На западе Москвы откроется производство синтетических алмазов стоимостью 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Городского агентства управления инвестициями.

Уточняется, что власти Москвы разрешили компании "Вандер технолоджис"  производство высокочистых синтетических алмазов и выделили под строительство технопарка 1 га земли на Внуковском шоссе.

Сообщается, что в технопарке планируется разместить производство алмазов полного цикла и исследовательский центр компании.

Ранее мы писали, что в Якутии нашли супер-алмазы, которые принесут России несметные богатства.

Фото: pixabay.com

Теги: алмазы , в москве будут производить алмазы , вандер технолоджис , экономика
Категории: Лента новостей Новости России

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