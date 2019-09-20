На закрытии "Послания к человеку" объявили победителей кинофестиваля

Гран-при "Золотой кентавр" получила картина "Полуночная помощь", снятая в Мексике и США.

На закрытии "Послания к человеку" подвели итоги XXVIII Международного кинофестиваля. В Государственной Академической Капелле Петербурга 21 сентября объявили победителей в различных номинациях. Один из главных призов фестиваля получил режиссер Люк Лоренцен фильмом "Полуночная помощь". Корреспондент Piter.TV заснял торжественный момент на видео.

"За свободный полет художественной фантазии, обогатившей российское и мировое киноискусство" приз получил российский режиссер и мультипликатор Андрей Хржановский.

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США вручили Хассану Фазили за полнометражный документальный фильм "Полуночный путешественник", за лучший короткометражный документальный фильм - Дэвиду Вэрбэку с его картиной "Заперты в городе тысячи гор", лучшим анимационным фильмом стал "Кошачьи дни" Джона Фрики. Лучшим дебютом признали "Страну меда" режиссеров Любомира Стефанова и Тамары Котевска из Македонии, а Лучшим экспериментальным - "Морфологию сна" Малены Шлам.

Студенческое жюри отметило картину "Куда пошла твоя невеста?" Таира Пола"д-заде и Филиппа Задорожного. Он был снят в России и Германии в 2018 году.

Российский режиссер Ангелина Морозова получила приз Почетного президента "За внимание и любовь к человеку" и сертификат на 1000 долларов США за короткометражную документальную работу "Одинокие сердца".

Стоит отметить, что за "Полуночную помощь" Люк Лоренцен также получил приз жюри российской прессы и приз Международной федерации киноклубов. Всего на закрытии "Послания к человеку" выбрали победителей более, чем в 20 номинациях.

Международный кинофестиваль стартовал в Петербурге 14 сентября. Зрители смогли увидеть 69 фильмов режиссеров со всего мира. О том, как комиссия выбирала работы для конкурса, рассказал Алексей Учитель. Одним из главных гостей события в мире кинематографа стал Удо Кир.

Видео: Piter.TV