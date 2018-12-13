На южном участке КАД перекроют одну из полос движения

Устранение колейность дороги планируют завершить 27 мая.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует жителей Северной Столицы, что с 21 мая в силу на участке КАД вступят новые ограничения.

Сообщается, что до 27 мая будет полностью заблокирована одна полоса от транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой А-180 "Нарва". Причиной ограничения станут работу по устранению колейности дороги.

На других полосах скоростной режим ограничат до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме.

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