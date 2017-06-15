На юго-западе Петербурга лопнул трубопровод

Трубопровод давал тепло домам в Кировском и Красносельском районах.

В Кировском и Красносельском районах Петербурга вчера вечером лопнул трубопровод. Об этом сообщил сайт Фонтанка.ru. Жильцы около 500 домов ждут потепления в квартирах.

Вчера около 17.45 во время плановой проверки бригада заметила парение на проспекте Стачек, 98. По этому адресу сломался метровый трубопровод, принадлежащий организации "Теплосети Санкт-Петербурга". Сотрудники компании вовремя успели перекрыть поток горячей воды. Сейчас на участке проходят ремонтные работы.

Трубопровод обеспечивал теплом 471 дома в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Поврежденный участок заменят к полуночи 22 марта. Во время ремонтных работ отопление в квартирах останется, но оно будет поступать по пониженным параметрам. Также в домах обещали не отключать горячую воду.