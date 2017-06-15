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На юго-западе Петербурга лопнул трубопровод
Сегодня, 10:58
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alexandra08
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На юго-западе Петербурга лопнул трубопровод

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Трубопровод давал тепло домам в Кировском и Красносельском районах.

В Кировском и Красносельском районах Петербурга вчера вечером лопнул трубопровод. Об этом сообщил сайт Фонтанка.ru.  Жильцы около 500 домов ждут потепления в квартирах.

Вчера около 17.45 во время плановой проверки  бригада заметила парение на проспекте Стачек, 98. По этому адресу сломался метровый трубопровод, принадлежащий  организации "Теплосети Санкт-Петербурга". Сотрудники компании вовремя успели перекрыть поток горячей воды. Сейчас на участке проходят ремонтные работы.

Трубопровод  обеспечивал  теплом 471 дома в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Поврежденный участок  заменят  к полуночи 22 марта. Во время ремонтных работ отопление в квартирах останется, но  оно будет поступать по пониженным параметрам. Также в домах обещали не отключать горячую воду.

Теги: кировском и красносельском районах , теплосети санкт-петербурга , трубопровод
Категории: Новости СПб

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