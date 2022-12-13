В результате ДТП скончался один человек.

На юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая на Профсоюзной улице. Водитель Ford столкнулся с каретой скорой помощи. В результате ДТП скончался один человек, мужчина-медработник. Еще трое пострадали. В их числе водитель скорой, медработник и больной. По факту аварии проводится проверка.

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Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ