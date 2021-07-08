Информации о пострадавших не поступало.

На юго-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

Пожарные ликвидировали возгорание в 17:17 по местному времени. Информации о пострадавших не поступало.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. На складе горела кровля на площади 50 квадратных метров. Вскоре после прибытия пожарных площадь возгорания увеличилась до 500 кв.м. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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