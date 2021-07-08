Все члены экипажа судна, на котором возник пожар, успели эвакуироваться.

В Дубае прогремел мощный взрыв. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Al-Arabiya. В СМИ сослались на информацию, поступившую от правоохранительных органов. Известно, что ситуация зафиксирована на территории порта Джебель-Али в нефтехранилище. Взорвалось стоящее на якоре судно.

Департамент гражданской обороны Дубая в настоящее время занимается проблемой пожара, вызванного взрывом контейнера на борту корабля в порту Джебель-Али. правительство эмирата в Twitter

Позже стало известно, что взрыв прогремел из-за возгорания на борту. Пламя начало распространяться в одном из контейнеров, в котором находились легковоспламеняющиеся материалы. Сейчас пожар взят под контроль. Никто из членов экипажа не пострадал. Все люди успели вовремя эвакуироваться.

При взрыве на заводе по производству биотоплива в Чехии пострадали четыре человека.

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