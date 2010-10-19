На юге Петербурга из-за массовой аварии на КАД встало движение

Пробки расстянулись на восемь километров.

Вечером 11 ноября на южном участке Кольцевой автодороги Петербурга произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей, из-за чего движение оказалось фактически остановлено. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительным данным, на 63-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись семь легковых машин и один грузовик.

Дорожное происшествие произошло в 17:18. В результате аварии оказались перекрыты вторая, третья и четвертая полосы движения. Образовался затор протяженностью около восьми километров, уточнили в ведомстве.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что авария произошла перед съездом на Московское шоссе. Пользователи публикуют фотографии и видео с места происшествия, на которых видно, что несколько машин получили серьезные повреждения, а движение на участке практически парализовано.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и службы эвакуации. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: Piter.tv