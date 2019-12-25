На юге Ленобласти выпал град

В понедельник, 7 июня, первый летний шторм с крупным градом прошел по Гатчинскому району Ленинградской области.
Грозовое и штормовое предупреждение сохраняется в некоторых южных районах области, а жители населенных пунктов, уже накрытых непогодой, делятся фотографиями в социальных сетях.
Пользователи описывают сильнейший ливень, обилие града и значительный ущерб, причиненный ледяными осадками растениям: смородине, молодым яблоням, клубнике, малине, розам, цветникам.
Ранее о сильных ливнях и грозах, которые могут прийти в Ленобласть 7 июня, жителей предупреждало МЧС.
Фото: сообщество "Чистая Вырица" в соцсети ВКонтакте
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