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На юге Ленобласти выпал град
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На юге Ленобласти выпал град

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Десятиминутный ураган с градом накрыл поселок Вырица в Гатчинском районе.

В понедельник, 7 июня, первый летний шторм с крупным градом прошел по Гатчинскому району Ленинградской области.

Грозовое и штормовое предупреждение сохраняется в некоторых южных районах области, а жители населенных пунктов, уже накрытых непогодой, делятся фотографиями в социальных сетях. 

Пользователи описывают сильнейший ливень, обилие града и значительный ущерб, причиненный ледяными осадками растениям: смородине, молодым яблоням, клубнике, малине, розам, цветникам. 

Ранее о сильных ливнях и грозах, которые могут прийти в Ленобласть 7 июня, жителей предупреждало МЧС. 

Фото: сообщество "Чистая Вырица" в соцсети ВКонтакте 

Теги: вырица, гатчинский район, град, ленобласть, непогода, ураган, чистая вырица
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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