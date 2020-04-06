Еще как минимум шесть человек числятся пропавшими без вести.

На юге Ирана 17 человек погибли в результате наводнений. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Наводнения в провинции Фарс были вызваны проливными дождями, которые привели к паводкам на реке Роадбал. По словам мэра города Юсефа Карегара, экстренные службы спасли 55 человек. Еще как минимум шесть человек числятся пропавшими без вести.

Также сообщается, что опасность от наводнений увеличивается из-за того, что многие дороги и строения в Фарсе возводили у рек. В метеослужбах Ирана предупреждали об опасности сильных сезонных ливней.

Ранее Дегтярев заявил о готовности Хабаровского края к паводкам.

Видео: YouTube / euronews (عــربي)