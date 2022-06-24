Дегтярев заявил о готовности Хабаровского края к паводкам

Глава региона рассказал о том, что ситуация находится на контроле властей.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о готовности региона к паводкам. По информации от чиновника, спасательная группа подготовлена к ликвидации последствий возможного наводнения. В этой группе, включающую силы гражданской защиты, добровольцев и ГУ МЧС, находится свыше 5,5 тысяч человек. Информацией глава края поделился с местными жителями в рамках прямого эфира в социальной сети "Вконтакте". Спасатели имеют необходимое оборудование: 1,7 тысяч единиц техники, более 200 плавсредств.

К наводнению готовы, регулярно встречаемся и на комиссиях с ответственными, отчитываемся перед соответствующими службами в правительстве. Уровень Амура нормальный, пока угроз мы никаких не видим. Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

Чиновник пояснил, что власти опасались поднятия уровня воды на Бурее, но в результате ситуация прошла без потерь. На нижнем Амуре также не фиксируется угрозы. За прохождением летнего паводка в Хабаровском крае непрерывно ведут наблюдение сотрудники 54 гидропостов Росгидромета.

Автокран протаранил автобус с пассажирами в Хабаровске.

Фото и видео: Вконтакте / Михаил Дегтярев