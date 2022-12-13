На юбилее петербургского отеля произошла массовая драка

На набережной Обводного канала произошла массовая драка во время празднования юбилея отеля. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В конфликте участвовало несколько десятков людей. Сначала посетители начали толкаться, а потом послышались звуки выстрелов.
На место случившегося прибыли правоохранители. Они задержали особо буйных дебоширов. Все участники потасовки – граждане России. У одного из мужчин изъяли травматический пистолет.
В результате случившегося никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.tv
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