  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На юбилее петербургского отеля произошла массовая драка
Сегодня, 18:39
147
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На юбилее петербургского отеля произошла массовая драка

0 0

Дебоширы устроили потасовку на набережной Обводного канала.

На набережной Обводного канала произошла массовая драка во время празднования юбилея отеля. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конфликте участвовало несколько десятков людей. Сначала посетители начали толкаться, а потом послышались звуки выстрелов.

На место случившегося прибыли правоохранители.  Они задержали особо буйных дебоширов. Все участники потасовки – граждане России. У одного из мужчин изъяли травматический пистолет.

В результате случившегося никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе ребенка задавила легковушка.

Фото: Piter.tv

Теги: массовая драка, набережная обводного канала, полиция, юбилей отеля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии