На юбилее петербургского отеля произошла массовая драка

Дебоширы устроили потасовку на набережной Обводного канала.

На набережной Обводного канала произошла массовая драка во время празднования юбилея отеля. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конфликте участвовало несколько десятков людей. Сначала посетители начали толкаться, а потом послышались звуки выстрелов.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они задержали особо буйных дебоширов. Все участники потасовки – граждане России. У одного из мужчин изъяли травматический пистолет.

В результате случившегося никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv