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В Красном Селе ребенка задавила легковушка

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Мальчик остался жив. Сейчас он находится в больнице.

В Красном Селе ребенка сбила машина. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Школьник попал под машину, когда перебегал дорогу в неположенном месте. 11-летний мальчик остался жив. Ему понадобилась помощь медиков. 

Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. 

Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в баре на Думской 15-летняя девочка отравилась алкоголем.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: гибдд, дпс, задавила легковушка, красное село, ребенок попал под машину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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