В Красном Селе ребенка задавила легковушка

В Красном Селе ребенка сбила машина. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Школьник попал под машину, когда перебегал дорогу в неположенном месте. 11-летний мальчик остался жив. Ему понадобилась помощь медиков.
Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в баре на Думской 15-летняя девочка отравилась алкоголем.
Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все