В Красном Селе ребенка задавила легковушка

Мальчик остался жив. Сейчас он находится в больнице.

В Красном Селе ребенка сбила машина. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Школьник попал под машину, когда перебегал дорогу в неположенном месте. 11-летний мальчик остался жив. Ему понадобилась помощь медиков.

Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Подробности уточняются.

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Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург