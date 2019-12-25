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На врача из Петербурга завели уголовное дело по статье "Приготовление к теракту"
Сегодня, 19:04
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На врача из Петербурга завели уголовное дело по статье "Приготовление к теракту"

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Он, по версии следствия, подбирался к военкомату во Фрунзенском районе и якобы готовил поджог.

В понедельник, 10 октября, на 26-летнего медика из Петербурга возбудили уголовное дело по статье "подготовка террористического акта". Об этом пишет 47news со ссылкой на следственную часть УФСБ по Петербургу и области.

Молодого человека задержали после неудавшегося похода на военкомат. Его задержали еще 7 октября в Пулково. Он, по версии следствия, подбирался к военкомату во Фрунзенском районе и якобы готовил поджог, но довести намерение до конца не смог.

Отмечается, что в его телефоне была инструкция по подрыву железнодорожного полотна.

Фото: Piter.tv
 

Теги: военкомат, поджог, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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