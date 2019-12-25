Жителей Ленобласти предупредили о скоростных огорчениях на восьми трассах

Ограничения вступят в силу сегодня.

В понедельник, 28 февраля, из-за дорожных работ на восьми трассах в Ленинградской области введут ограничения скоростного режима. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты уберут снег, выправят и установят дорожные знаки, ликвидируют деформацию дорожного покрытия и другое. Ограничения коснутся трасс "Кола", "Сортавала", "Скандинавия", "Вологда – Тихвин", "Выборг – Светогорск", "Россия", "Магистральная" и "Санкт-Петербургское южное полукольцо" и продлятся до 19:00.

Фото: Piter.tv