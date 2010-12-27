На вокзалах Зеленогорска и Царского Села можно взять велосипед на прокат

На двух пригородных станциях Петербурга появилась услуга - велопрокат.

Октябрьская дирекция пассажирских обустройств организовала на пригородных станциях – Царское Село и Зеленогорск прокат велосипедов.

В пресс-службе Октябрьской магистрали сообщили, что для велопрокатов выбрали именно эти станции из-за большой проходимости людей. Также в сообщении отметили, что эти места пользуются популярностью для отдыха петербуржцев и гостей города.

Велопрогулки становятся в нашем регионе всё более и более популярными. В прошлом году нашу инициативу по достоинству оценили любители велопрогулок. По итогам предстоящего сезона мы планируем рассмотреть возможность расширения перечня станций, оборудованных пунктами велопроката. Заместитель начальника Октябрьской дирекции пассажирских обустройств по развитию Денис Трикашный

Для того, чтобы воспользоваться услугой велопроката необходимо обратится к сотруднику сервисного центра, который находится прямо на станции. После того, как время услуги закончилось велосипед нужно вернуть обратно на станцию. Прокат транспорта стоит 150 рублей в час, а сутки – 500 рублей.

Фото: ОЖД