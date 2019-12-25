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Ночью на водопроводе в Коммунаре произошла авария
Сегодня, 14:42
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Ночью на водопроводе в Коммунаре произошла авария

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С последствиями справились сотрудники Леноблводоканала.

Ночью четверга, 30 июля в городе Коммунар пришлось срочно ликвидировать аварию на водопроводе: протекла 300-миллиметровая труба. Об этом сообщила сообщила пресс-служба ГУП "Леноблводоканал". 

Специалисты компании оперативно решили проблему, заменив запорно-регулирующую арматуры. Известно, что город вновь был обеспечен холодной водой к 3:30 утра. 

Ранее мы рассказали о том, что Шлиссельбург подключили к новой линии водопровода.

Фото: пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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