Ночью на водопроводе в Коммунаре произошла авария

С последствиями справились сотрудники Леноблводоканала.

Ночью четверга, 30 июля в городе Коммунар пришлось срочно ликвидировать аварию на водопроводе: протекла 300-миллиметровая труба. Об этом сообщила сообщила пресс-служба ГУП "Леноблводоканал".

Специалисты компании оперативно решили проблему, заменив запорно-регулирующую арматуры. Известно, что город вновь был обеспечен холодной водой к 3:30 утра.

Ранее мы рассказали о том, что Шлиссельбург подключили к новой линии водопровода.

Фото: пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"