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На выставке "Россия" можно отправиться в путешествие по Петербургу
Сегодня, 14:27
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На выставке "Россия" можно отправиться в путешествие по Петербургу

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Каждый желающий сможет совершить променад по Васильевскому острову и всему историческому центру города. 

Посетители выставки "Россия" смогут отправиться в путешествие по Петербургу. Они увидят достопримечательности города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Каждый желающий сможет совершить променад по Васильевскому острову и всему историческому центру Петербурга. Библиотека имени Маяковского представила игру-ралли по проспектам и улицам города на Неве.

Кроме того, все желающие смогут сделать  открытку, дополнив парадные виды города своими героями и сюжетами. Работы можно забрать на память.

Ранее мы писали, что выставку "Первозданная Россия" продлили до 3 марта.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: выставка россия, путешествие по петербургу, экскурсия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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