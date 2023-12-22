На выставке "Россия" можно отправиться в путешествие по Петербургу

Каждый желающий сможет совершить променад по Васильевскому острову и всему историческому центру города.

Посетители выставки "Россия" смогут отправиться в путешествие по Петербургу. Они увидят достопримечательности города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Каждый желающий сможет совершить променад по Васильевскому острову и всему историческому центру Петербурга. Библиотека имени Маяковского представила игру-ралли по проспектам и улицам города на Неве.

Кроме того, все желающие смогут сделать открытку, дополнив парадные виды города своими героями и сюжетами. Работы можно забрать на память.

Ранее мы писали, что выставку "Первозданная Россия" продлили до 3 марта.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга