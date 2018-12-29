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На выставке в музее связи Попова телевизор 1952 года вещает в цифровом формате

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В Петербурге открылась выставка эволюции телевидения. С 24 января всех желающих ждут в музее связи имении Попова.

Основная задача выставки - на простом и понятном языке рассказать о современном телевидении.

Сегодняшняя выставка, я надеюсь, только начинает погружать в мир техники, мир интересного. Мне кажется, на неё придет достаточно много людей, которым будет интересно. А наша задача – рассказать, как это будет работать.

Сергей Селезнёв председатель комитета по печати и взаимодействию со сми Санкт-Петербурга


Основная часть выставки - стенды с информацией о федеральной программе и исторические материалы. На выставке "От аналогового прошлого к цифровому будущему" телевизор 1952 года уже вещает в новом формате. 


Выставка продлится до 3 февраля, а аналоговое вещание в России до 3 июня. 

Фото и видео: Piter.TV

Дарья Исаева

Теги: аналоговое, аналоговое телевидение, цифровое телевидение, эволюция телевидения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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