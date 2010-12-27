На выходных в Выборге пройдет большой велопробег

Выборг готовиться встречать участников велофестиваля "Velo-47". Масштабное велособытие пройдет в воскресенье, 16 сентября. К участию в "Velo-47" приглашаются выборжцы в возрасте от 14 лет и старше.

16 сентября велосипедисты Выборга и района соберутся для того, чтобы совместной прогулкой проводить летний велосезон. Мероприятие проводится в рамках регионального велофестиваля "Velo-47" в Ленинградской области в период Международной недели веломобильности.

Пробег пройдет от ул. Крепостной до Банковского проезда, после чего велосипедисты переместятся на Рыночную площадь, проедут мимо гостиницы Виктория, по набережной 30-го гвардейского корпуса, через Петровский мост, по Петровской набережной и обратно, через Крепостной мост до Южного Вала, улицы П.Ф.Ладанова и наконец до конечной точки маршрута, площади Выборгских Полков. В точке финиша пробега любителей велосипедов будут ждать выборгские творческие коллективы с шоу-программой.

Мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также развития туризма и расширения туристических веломаршрутов по историческим и памятным местам города и района. Организаторы обращают внимание на то, что для участия обязательно наличие исправного велосипеда и велосипедного шлема.

Движение участников будет осуществляться организованной колонной в сопровождении автомобилей ГИБДД и медицинской помощи.

Программа:

10:30 - сбор участников на площади Выборгских Полков у стелы "Город воинской славы";

11:00 - торжественное открытие;

11:15 – старт участников (ул. Крепостная, площадь Выборгских Полков);

12:00 - финиш (ул. Выборгская, площадь Выборгских Полков);

12:00 - торжественное закрытие велофестиваля у мемориала на площади Выборгских Полков.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"