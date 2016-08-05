На выходных в Петербурге будут дежурить специалисты "Водоканала"

Из-за непрерывных дождей в Северной столице на дежурство выйдут 37 аварийных бригад "Водоканала".

Эти выходные, 22 и 23 мая, в городе на Неве будут холодными и дождливыми. Поэтому в Северной столице будут следить за скоплением и уровнем воды работники "Водоканала". Сегодня на стражу города от непогоды вышли 37 бригад. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты будут использовать насосные станции и спецтехнику для откачки воды.

Петербуржцам напомнили, что при обнаружении большого скопления воды необходимо позвонить на горячую линию "Водоканала" по телефону 305-09-09. Бригады приедут на место события, чтобы ликвидировать проблему.

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