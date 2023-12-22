В Петербурге в понедельник воздух прогреется до +21 градуса

Зонты можно оставить дома, дождя не будет.

В понедельник, 29 апреля, в Петербурге будет тепло и солнечно. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Город на Неве окажется под влиянием северной периферии антициклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, сквозь высокие и неплотные облака будет просвечивать солнце, усиливая прогрев. Зонты можно оставить дома, дождя не будет.

Столбики термометров покажут +19...+21 градус в Петербурге и +16...+21 градус в Ленобласти. Подует юго-западный, южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба.

Во вторник, 30 апреля, погода в городе на Неве изменится. Пройдут кратковременные дожди, похолодает до +12...+14 градусов.

Ранее мы писали, что в Ленобласти стартовал сезон клюквы.

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