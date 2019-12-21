На выходных в Петербурге будет стоять жаркая погода

В субботу ожидается +25...+27 градусов, в воскресенье — +28…+30 градусов.

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал о прогнозе на ближайшие дни. Об этом пишут "Невские новости".

В субботу ожидается +25...+27 градусов, в воскресенье — +28…+30 градусов. По словам метеоролога, на следующей неделе начнется похолодание.

По словам специалиста, сначала температура придет в норму. В понедельник столбики термометров покажут +22…+24 градуса, во вторник показатели опустятся до +20 градусов, и в Петербурге начнутся дожди, которые будут идти всю неделю.

Куткевич отметил, что "похолодания еще больше усилятся. Днем температура будет держаться от 10 до 15 градусов. Это даже ниже нормы".

Фото: Piter.tv

