На выходных пройдут соревнования по ралли "ВЫБОРГ 2018-регион"

Торжественное открытие состоится в субботу, 18 августа, в 19:00.

На выходных (18-19 августа) пройдут соревнования по ралли Ленинградской области – "ВЫБОРГ 2018-регион" совместно с этапом Кубка России по ралли. Об этом сообщается на сайте организаторов.

Сегодня опубликовали список заявленных экипажей, которые будут участвовать в гонке. К участию в ралли "ВЫБОРГ 2018-регион" допускаются лица с лицензиями, выданными РАФ, заявившие членов экипажей, обладающих лицензиями Пилотов (категории не ниже "E").

Трасса ралли разделена на 2 секции протяженностью 148 км, 61 км из которых – это дистанция 6 СУ (СУ 3,4,5-8), трассы 11 этапа Кубка России по ралли. Трасса состоит из гравия и грунта.

17 августа с 16:00 до 20:00 можно зарегистрироваться на гонку в штабе ралли (г. Выборг). Но основной поток приглашают к регистрации в 9:00 18 августа. Торжественное открытие состоится в субботу в 19:00. Победителей наградят в воскресенье, 19 августа, на Рыночной площади.

Ранее мы сообщали, что экипаж из Санкт-Петербурга стал победителем в ралли "Пушкинские Горы 2018".

Фото: Автомобильная Федерация Санкт-Петербурга и Ленобласти