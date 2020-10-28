На выходных пройдет международный фестиваль "Кофе&Jazz" в музее-заповеднике "Павловск"

Музыкальный фестиваль начнется в 12:00 дня.

В музее-заповеднике "Павловск" 24 и 25 сентября пройдет VII международный фестиваль "Кофе&Jazz". На фестивале на 6 площадках, 3 из которых – свободные для посещения (по входным билетам в парк), выступят более 100 артистов из России и стран зарубежья.

На выходных выступят Владимир Карасёв, Михаил Прошкин, Юлия Касьян, Денис Кириллов, Павел Чижик, Михаил Шипов, Артём Васильев, Иван Костромитин, а также ансамбль Константина Маминова, "Товарищ бэнд", группа Camaradas, соло ансамбль "Bit Juice", группа "Простые вещи" и многие другие. Открывать фестиваль будут юные джазовые исполнители от JAZZ & MUSICAL SCHOOL.

Музыкальный фестиваль начнется в 12:00 дня. Билеты можно приобрести в кассах музея заповедника "Павловск" и на сайте.

Фото: предоставлено организатором



