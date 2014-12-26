На выходных погода в Петербурге ухудшится

В город придет атмосферный фронт с дождями, при этом тепло сохранится.

Стало известно, что в Петербург погода на выходных днях ухудшится. Об этом в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Как сообщил Колесов, антицклон сейчас стоит южнее Ленобласти, но к выходным дням погода изменится. Теперь циклон начнёт двигаться с запада севернее Петербурга. В город придет атмосферный фронт с дождями, при этом тепло сохранится.

Ранее перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром 14 октября местами возможен туман. Ветер юго-западный, южный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, у водоемов местами до +7 градусов, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: piter.tv

