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На выходных погода в Петербурге ухудшится
Сегодня, 18:22
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На выходных погода в Петербурге ухудшится

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В город придет атмосферный фронт с дождями, при этом тепло сохранится. 

Стало известно, что в Петербург погода на выходных днях ухудшится. Об этом в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. 

Как сообщил Колесов, антицклон сейчас стоит южнее Ленобласти, но к выходным дням погода изменится. Теперь циклон начнёт двигаться с запада севернее Петербурга. В город придет атмосферный фронт с дождями, при этом тепло сохранится. 

Ранее перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром 14 октября местами возможен туман. Ветер юго-западный, южный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, у водоемов местами до +7 градусов, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: piter.tv
 

Теги: выходные дни, октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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