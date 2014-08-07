На выходных петербуржцев ждет 30-градусная жара

В ближайшие три дня в Петербурге температура воздуха прогреется до +30 градусов. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.
По словам Колесова, в течение двух дней, 21 и 22 июля, норма температуры остается в значении +19,5 градуса, "это самая макушка лета, а потом медленно начинает понижаться".
В пятницу и выходные дни среднесуточная температура в городе будет превышать норму, добавил синоптик. При этом уже в воскресенье ожидается влияние циклонов: больше дождей и понижение температуры воздуха.
Ранее в Ленобласти 22 июля ожидается до +30 градусов. Ночью и утром 22 июля местами ожидается туман.
Фото: Piter.tv
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