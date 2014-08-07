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На выходных петербуржцев ждет 30-градусная жара
Сегодня, 21:38
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На выходных петербуржцев ждет 30-градусная жара

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В пятницу и выходные дни среднесуточная температура в городе будет превышать норму.

В ближайшие три дня в Петербурге температура воздуха прогреется до +30 градусов. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам Колесова, в течение двух дней, 21 и 22 июля, норма температуры остается в значении +19,5 градуса, "это самая макушка лета, а потом медленно начинает понижаться". 

В пятницу и выходные дни среднесуточная температура в городе будет превышать норму, добавил синоптик. При этом уже в воскресенье ожидается влияние циклонов: больше дождей и понижение температуры воздуха.

Ранее в Ленобласти 22 июля ожидается до +30 градусов. Ночью и утром 22 июля местами ожидается туман.

Фото: Piter.tv
 

Теги: колесов, погода, синоптик, температура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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