На выходных петербуржцев ждет 30-градусная жара

В пятницу и выходные дни среднесуточная температура в городе будет превышать норму.

В ближайшие три дня в Петербурге температура воздуха прогреется до +30 градусов. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам Колесова, в течение двух дней, 21 и 22 июля, норма температуры остается в значении +19,5 градуса, "это самая макушка лета, а потом медленно начинает понижаться".

В пятницу и выходные дни среднесуточная температура в городе будет превышать норму, добавил синоптик. При этом уже в воскресенье ожидается влияние циклонов: больше дождей и понижение температуры воздуха.

Ранее в Ленобласти 22 июля ожидается до +30 градусов. Ночью и утром 22 июля местами ожидается туман.

Фото: Piter.tv

