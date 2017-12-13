В Купчине неизвестный "отметил" пятницу стрельбой по прохожему

Купчинский стрелок напал с оружием на незнакомого прохожего.

Во Фрунзенском районе неизвестный преступник расстрелял прохожего. Пострадавшему удалось выжить. Петербуржец обратился в травмпункт по Моравскому переулку в районе 23 часов вечера 16 февраля. Медики установили у 38-летней жертвы нападения ушибы мягких тканей и ссадины на бедрах. После осмотра и перевязки пациента отпустили домой.

Инцидент произошел на улице Ярослава Гашека вблизи дома под номером пять.Пострадавший прежде никогда не видел обидчика. Делом занимается полиция. Установлено, что злоумышленник стрелял из травматического оружия.