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В Купчине неизвестный "отметил" пятницу стрельбой по прохожему
Сегодня, 9:56
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lesjasap
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В Купчине неизвестный "отметил" пятницу стрельбой по прохожему

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Купчинский стрелок напал с оружием на незнакомого прохожего.

Во Фрунзенском районе неизвестный преступник расстрелял прохожего. Пострадавшему удалось выжить. Петербуржец обратился в травмпункт по Моравскому переулку в районе 23 часов вечера 16 февраля.  Медики установили у 38-летней жертвы нападения ушибы мягких тканей и ссадины на бедрах. После осмотра и перевязки пациента отпустили домой.

Инцидент произошел на улице Ярослава Гашека вблизи дома под номером пять.Пострадавший прежде никогда не видел обидчика. Делом занимается полиция. Установлено, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. 

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Теги: выстрелы , купчино , прохожий , стрельба , улица ярослава гашека , фрунзенский район
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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