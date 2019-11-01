На выезде из Лосево насмерть разбился водитель грузовика

Мужчину засыпало щебнем и его долго не могли обнаружить.

На Новоприозерском шоссе погиб водитель грузовика. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Сначала местные автомобилисты заметили на проезжей части кучи щебня. Он закрыл собой две полосы движения. Рядом нашли большегрузный транспорт с прицепом. В кабине шофера не оказалось, он вылетел оттуда при сильном ударе. Долгое время свидетели аварии не могли понять, где пострадавший. Позже выяснилось, что мужчину зажало между тягачом и прицепом, а сверху его еще и засыпало щебнем. Водитель погиб на месте от травм.

ДТП произошло поздно вечером 31 октября в направлении на Лосево, недалеко от горнолыжного курорта Игора. Предположительно, грузовик лишь едва задел дорожное ограждение, но тяжесть груза опрокинула весь автомобиль. В результате машина оказалась в отбойнике.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

