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На видео попало столкновение трёх машин на набережной Обводного канала

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В результате аварии пострадал 32-летний мужчина, которого госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с ушибами и порезами на теле.

Днём 2 июня на набережной Обводного канала перед Рузовской улицей столкнулись три машины: Hyundai, Mercedes и Toyota. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах можно увидеть, что изначально столкновение произошло между серым Mercedes и чёрным Hyundai. В результате аварии  водитель немецкого автомобиля врезался в белую Toyota, которая стояла на повороте. 

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Как рассказал источник, в результате аварии пострадал 32-летний мужчина, которого госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с ушибами и порезами на теле. Кроме того, медики зафиксировали у пострадавшего сотрясение мозга. Информация о состоянии мужчины уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрёстке проспекта Энгельса и улицы Рашетова произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, набережная обводного канала, столкновение
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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