На видео попало столкновение трёх машин на набережной Обводного канала

В результате аварии пострадал 32-летний мужчина, которого госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с ушибами и порезами на теле.

Днём 2 июня на набережной Обводного канала перед Рузовской улицей столкнулись три машины: Hyundai, Mercedes и Toyota. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах можно увидеть, что изначально столкновение произошло между серым Mercedes и чёрным Hyundai. В результате аварии водитель немецкого автомобиля врезался в белую Toyota, которая стояла на повороте.

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Как рассказал источник, в результате аварии пострадал 32-летний мужчина, которого госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с ушибами и порезами на теле. Кроме того, медики зафиксировали у пострадавшего сотрясение мозга. Информация о состоянии мужчины уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрёстке проспекта Энгельса и улицы Рашетова произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки.

Видео: Piter.tv