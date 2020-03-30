Из Александровской больницы сбежала пациентка - видео

Девушку пришлось силой вытаскивать из машины и практически по земле волочить за собой.

Накануне из Александровской больницы сбежала пациентка. По словам очевидцев, девушка бежала со стороны медучреждения и прыгнула в первый попавший автомобиль, стоявший на светофоре. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места событий.

Инцидент произошел на проспекте Солидарности. На записи видно, как мужчина в медицинской форме (по всей видимости, врач или медбрат больницы) силой вытаскивает девушку из автомобиля и практически по земле волочит ее за собой. Пациентка сбежала в том, что было: на ней нет верхней одежды, она в юбке, футболке и босиком.

Как рассказал очевидец, водитель авто был в шоке от происходящего, он выпрыгнул из машины, дождался пока девушка выйдет из салона, а потом уехал в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что сбежавшего из-под карантина мужчину задержала полиция.

Видео: Piter.TV