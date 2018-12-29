Петербуржцы сняли на видео погоню полицейских за каршеринговым "Смартом"

Днем 10 января жители Петербурга сняли на видео погоню полицейских за каршеринговым автомобилем марки Smart. Инцидент произошел на улице Десантников. Водитель проигнорировал требования об остановке транспортного средства и решил удрать от сотрудников ГАИ.
Известно, что Smart резко начал сдавать назад и врезался в грузовик. Однако виновник аварии не захотел отвечать за свои действия и решил скрыться от правоохранителей. На записи видно, что за машиной была организована погоня. Smart преследовали по всему району. В настоящее время иномарку нашли на Ленинском проспекте. Однако водителя в ней не было.
Ранее мы писали, что в Выборге со стрельбой ловили пьяного подростка за рулем иномарки.
Видео: Мегаполис
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