Rustic Games BR создал "состаренную" версию игры.

На видео показали, как могла выглядеть оригинальная Dead Space на первой PSX. Ролик появился на YouTube-канале пользователя с ником Rustic Games BR. Автор опубликовал ролик, в котором показал подписчикам ремейк оригинальной компьютерной игры, созданный в стиле первой игровой консоли PlayStation. Ранее разработчик создал аналогичные версии для The Last of Us, Resident Evil 7 и Resident Evil 4.

"Состаренная" версия реализована в формате приключенческого экшена с фиксированными углами камеры. Игра напомнила зрителям классические версии таких проектов как Resident Evil, Silent Hill, Parasite Eve и Dino Crisis. В кадре персонаж исследует локации космического корабля, а также прослушивает аудиодневники, разыскивает предметы и убегает от некроморфа. Герой также мог стрелять в монстра из лазерного резака.

Автор видео подчеркнул, что для создания ролика использовал движок Unity, а также Blender и Adobe Photoshop.

Фото и видео: YouTube / Rustic Games BR