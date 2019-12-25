На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения

Работы будут производиться круглосуточно, в две смены.

С 18 по 26 сентября 2020-го года на Большом Обуховском мосту через Неву перекроют для движения автомобилей две полосы. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор ФКУ "Северо-Запад".

На третьей и четвертой полосе будут проводиться работы по ликвидации колейности. Скорость движения на остальных полосах ограничат до 50 км/час.

Отмечается, что работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Сроки окончания работ могут быть изменены с учетом погодных условий.

Фото: пресс-служба Упрдор "Северо-Запад"